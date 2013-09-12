中国债市：利率互换普降，因国库现金定存利率偏低及短期流动性充裕

路透上海9月12日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四普降，幅度约3-4个基点(bp)。在短期流动性较为宽裕情况下，上午招标的国库现金定期存款招标利率偏低，减缓季末前资金面忧虑。加上现券今日走势也略有回暖，IRS长短端均顺势下行。
不过交易员指出，目前市场对后市预期并不明朗，加之新债供给压力不改，IRS是否会继续走低尚不确定。
上海一银行交易员表示，上午招标的国库现金定期存款利率较低，减缓对季末前资金面忧虑，加之此前IRS上行过快，因此今日顺势调整。但会不会延续这种“趋势就不知道了。”
财政部周四招标的三个月期国库现金定存利率4.23%，意外远低于上次。市场人士指出，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致今日需求偏弱。
现券市场方面，收益率亦出现小幅下行。交易员称，现券收益率继前期连续上涨之后，存在技术性回调的需要，不过基于一级市场供给压力仍存，季末流动性疑虑难消，债市悲观情绪并未发生根本改观。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1300/4.2460 4.0997/4.1840 4.1923/4.2780 4.3130/4.4040 4.3427/4.5927
上日 4.1679/4.2679 4.1325/4.2075 4.2346/4.3125 4.3550/4.4400 4.3700/4.6293
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变化 -0.0379/-0.0219 -0.0328/-0.0235 -0.0423/-0.0345 -0.0420/-0.0360 -0.0273/-0.0366
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)