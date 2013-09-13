《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(9月9日-13日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国近期公布一系列亮丽经济数据后，国务院总理李克强周三表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。他此前并表示，通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。

--李克强周一撰文明确了中国经济运行合理区间的“上限”和“下限”，明确下限是要稳增长、保就业，GDP从以前的两位数增长到2011年的9.3%和2012年的7.7%，再平稳过渡到今年的7.5%左右。

--中国8月新增人民币贷款7,113亿元，高于预期；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.7%，亦超预期。8月社会融资规模为1.57万亿元人民币，回升至四个月高点。业内人士指出，8月一系列宏观数据表明经济已步入回暖轨道，社会融资数据或也印证了这一趋势，但因新增贷款变化不大以及票据等短期融资增速较快，实体经济融资需求是否有效恢复仍待观察。

--中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%，符合预期且低于前值2.7;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，路透预估中值为下降1.8%。8月CPI同比涨幅符合预期，预计未来通胀依然温和可控；同时PPI环比由负转正，显示稳增长政策持续发力，带动国内需求进一步好转。

--得益于海外经济形势好转及国内稳增长政策显效，中国8月出口同比增速创四个月高位。分析师预计，未来进出口将持续低位改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度宏观经济增速也会比较强一些。

--中国8月全国财政收入同比增速较前月下降但仍处于今年相对高位，当月支出则恢复同比正增长。在中国经济出现企稳回升势头之际，未来中央财政收入增速与预算目标的差距将继续逐步缩窄。

--上海市政府参事室主任王新奎表示，中国（上海）自由贸易试验区将于9月29日正式挂牌，而上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。关于资本项目的放开，将同产品相结合来做，也就是说通过各个不同的产品设计和运用来体现汇率、利率的市场化和自由化。

--上海证券报周三报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。

--中国人民银行周四称，其与阿尔巴尼亚银行签署了中阿双边本币互 换协议，互换规模为20亿元人民币/358亿阿尔巴尼亚列克，有效期三年，经双方同意可以展 期。

--中国人民银行调查统计司副司长徐诺金撰文称，货币政策或中央银行的作用绝不是简单的要求中央银行放开货币龙头，而是稳定货币环境，稳定市场预期，未来应加快推进金融改革，尽快从传统的数量调控为主向价格调控转化。

--住房问题是很多中国人的心病。住建部政策研究中心主任秦虹认为，建立房地产市场健康发展长效机制的关键是要稳定社会预期，当前调控着力点应是保持政策方向连续稳定，在政策措施上不断优化和更具针对性。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行行长周小川称，优先股作为一种重要的资本市场工具层次，能发挥独特作用。中国由于法律上没有优先股这一提法，一直难以突破，也使资本工具缺少了一个层次。

--中国国有银行的新一轮人事轮换正在进行中，三位了解情况的消息人士周一向路透表示，中国第三大银行--中国农业银行 现任董事会秘书李振江，将出任该行副行长一职。

--中国国家发改委为棚户改造项目尽可能打开绿色通道。据第一财经日报周一报导，发改委8月底下发通知，对专项用于棚户区改造项目发债募集资金额度比例放宽至总投资的70%上限，同时首次明确鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚户区改造项目建设。

--中国广受关注的个股期权产品上线的工作计划已经拟定。上海证券报周三报导，按工作计划，10月底有望进入个股期权上线准备阶段，并在今年底前完成报批、进行全真模拟交易测试、确定上线方案并进行市场推广，明年一季度将上线技术系统和个股期权产品，并对产品进行完善与进一步开发。

--在国债期货推出后，中国商品期货市场的扩容步伐也在加快。郑州商品交易所理事长张凡表示，动力煤期货将于近期上市交易。此外郑商所粳稻、晚籼稻期货、铁合金期货各项工作准备基本就绪，均已向证监会正式立项并完成报批，于8月上报国务院审批，争取年内挂牌。

--中国股份制银行--平安银行股份有限公司 周一公告称，拟向大股东中国平安 非公开发行A股股票，募集资金至多148亿元人民币，在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

--福布斯宣布，根据最新信息，中国万达集团董事长王健林的财富据估算达到140亿美元，超过执掌中国最大本土饮料企业的宗庆后，已成为新的中国首富。

--台湾政府将T股列入推动重点，据接近该政策人士提供的一份文件显示，未来大陆注册企业来台湾申请T股，初期规画以台币挂牌，而非外传的人民币。不愿具名的一位官员对路透表示，主要考量台湾人民币存量尚不充足，且须遵循大陆监管单位的要求。

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--虽然中国8月宏观经济数据令人振奋，但治理此前经济快速发展之下导致的环境污染问题仍显迫切。中国国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，表示要控制煤炭消费总量，目标是到2017年，让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，同时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。

--中国工业和信息化部副部长苏波透露，组建稀土产业大集团的最终结果将在年底之前出炉；此外，工信部与财政部还将共同落实40多亿元人民币资金，用于支持新能源汽车设计、电池开发专项。

--中国国家统计局周二公布，中国1-8月房地产开发投资同比增19.3%，1-7月的增速为20.5%。1-8月房屋新开工面积同比增4%；商品房销售面积同比增长23.4%，销售额增长34.4%。

--中国船舶重工股份有限公司 周三公告，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元人民币，用以收购军工重大装备总装资产及业务等。此将开创军工重大总装资产证券化的先河。

--受经济平稳复苏带动，中国8月发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；当月原油加工量3,974万吨，同比上升5.5%，当月石油表观需求为938万桶/日，为2012年9月以来新低，由于季节性检修的因素，8月原油加工量创一年来新低。