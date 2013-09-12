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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 07:29 BJT

重温稿-《中国新债预测》30年国债利率预测均值4.43%，机构配置力量偏弱

* 招标品种：财政部30年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(17日)9:30-10:30

* 受访人数：6位(银行、券商和保险）

* 预测区间：4.38%-4.50%

* 预测均值：4.43%

路透上海9月12日 - 中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，保险和大型商业银行近期配置力量都比较薄弱，一级屡现发行定位走高态势，明日30年国债需求亦不看好，预计收益率会高于估值，落在4.43%附近。

“这个债没需求，但是超长期的国债，8月份以来收益率也上了有20多个bp了，估计明天会比估值高一点。”北京一大型券商交易员称。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，30年品种最新收益率为4.3911%。剩余期限28.9年的固息国债120013 估值亦在4.3907%。

明日招标国债是财政部今年第19期记账式附息国债，利息按半年支付，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债9月16日至9月18日进行分销；9月23日上市交易。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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