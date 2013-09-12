重温稿-《中国新债预测》进出口行两期新债结果定位或仍偏高，供给施压一级延续弱势

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 招标品种：进出口行三年和五年期固息债
* 招标时间：周五(13日)10:00-11:00
* 招标金额：三年期至多70亿元/五年期至多80亿元
* 预测区间：4.68%-4.78%； 4.75%-4.85%
* 预测均值：4.74%； 4.82%；
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海9月12日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息金融债，期限三年和五年。路透调查显示，近期新债发行施压一级市场，再加上二级市场疲弱态势不改，料明日两期口行新债中标利率延续定位走高行情，预测均值落于4.74%及4.82%。
“今天农发五年都到4.82%了，一级需求太弱了，口行债估计也是延续弱势吧，”华北一银行交易员表示。
上海另一券商交易员亦认为，明日口行债发行可以比照今日农发结果，但资金有趋紧迹象，明天三年需求可能会受到影响。
中国银行间资金市场周四短期流动性依旧平稳，隔夜和七天回购加权利率亦维持小幅波动；而跨季末的资金需求仍不减，但持续走高的利率抑制机构拆入意愿。
不过亦有华中一银行交易员认为，口行中标结果可能不会像市场想象的那么高的，今天农发新债结果倍数还不错，随后五年一级半市场是4.81%(返手续费)成交，况且今天现券收益率下调了一点。
第一创业最新研究报告指出，跨月资金需求依然旺盛推动长期资金利率进一步上行，从21天和1月回购利率的差异也可以看到，资金供给方处于主动地位，侧面印证了未来尤其是跨月资金的紧张趋势。本次发行的两期进出口行债的缴款日都在中秋后国庆节，可能会对需求造成一定影响。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期、五年期品种最新收益率分别报在4.6771%和4.7350%。二级市场上相近期限券种三年期 最新成交收益率在4.6739%，五年期 最新成交收益率在4.6585%。
明日招标的两期债为为进出口行今年第24期及25期金融债。其中三年期招标方式采用多重利率中标(美国式)，五年期采用单一利率中标(荷兰式)。
以下为具体条款：
第24期 第25期
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招标金额 至多70亿元 至多80亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 均为9月13日10:00-11:00
招标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月23日 9月25日
发行期 9月13日-9月23日 9月13日-9月25日
上市日 9月27日 9月30日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
------------------------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
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