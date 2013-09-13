新债招标：中国进出口行三年固息债利率符合预期，五年略高于预期

路透上海9月13日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年固息债加权中标利率为4.7446%，符合此前4.74%的预测均值；同时招标的五年期固息债中标利率为4.85%，略高于4.82%的预测均值。

业内人士并透露，三年期边际中标利率为4.77%。两期债的投标倍数分别为3.42倍和1.59倍。

今日招标的两期债为进出口行今年第24期及25期金融债。其中三年期招标方式采用多重利率中标(美国式)，五年期采用单一利率中标(荷兰式)。

以下为具体条款：