新债招标：中国进出口行三年固息债利率符合预期，五年略高于预期

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透上海9月13日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年固息债加权中标利率为4.7446%，符合此前4.74%的预测均值；同时招标的五年期固息债中标利率为4.85%，略高于4.82%的预测均值。
业内人士并透露，三年期边际中标利率为4.77%。两期债的投标倍数分别为3.42倍和1.59倍。
今日招标的两期债为进出口行今年第24期及25期金融债。其中三年期招标方式采用多重利率中标(美国式)，五年期采用单一利率中标(荷兰式)。
以下为具体条款：
第24期 第25期 ------------------------------------------------------------------ 招标金额 至多70亿元 至多80亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 9月23日 9月25日 发行期 9月13日-9月23日 9月13日-9月25日 上市日 9月27日 9月30日 基本承销额 无 无 手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% ------------------------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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