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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场：9月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月13日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期1,671.50亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--央行发行两年期定期存单，金额100亿台币。

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3兆(万亿)215.90亿台币 ：

09/16 3,267.65亿台币

09/17 1,272.00亿台币

09/18 87.00亿台币

09/19 3,248.10亿台币

09/20 2,393.75亿台币

09/23 2,773.50亿台币

09/24 4,192.00亿台币

09/25 1,618.00亿台币

09/26 3,958.90亿台币

09/27 844.20亿台币

09/30 1,993.50亿台币

10/01 742.00亿台币

10/02 531.20亿台币

10/03 3,294.10亿台币

--公债还本付息512.50亿台币

09/15 93甲8期付18.375亿台币

09/19 92甲7期本金到期400亿台币

09/19 92甲7期付息11亿台币

09/21 96甲6期付息15.4375亿台币

09/21 99甲8期付息9亿台币

09/24 97甲6期付息17亿台币

09/24 101甲9期付息8.4375亿台币

09/28 89甲3期付息24.5亿台币

09/30 100甲9期付息8.75亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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