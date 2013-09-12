CNH市场动态：即期多空双方交投谨慎，一年期DF创出近期高点

路透香港9月12日 - 尽管国际美元跌至两周低位，人民币中间价已连升四天且创出历史高位，然香港离岸人民币即期汇价 周四盘中几无变动，与在岸即期一样泛善可陈。分析师认为，目前市场方向不确定性因素较多，所以多空双方交投都很谨慎，而一年期外汇远期(DF)则创出了近年高点。

“今天离岸即期比较安静，波幅也不大，不过有些中资银行在买美元。”一位外资银行外汇交易员称。

他并表示，“市场还在找寻方向，DF外汇远期和CCS(交叉货币互换) 升了些，远期有正carry，不少还是奔着套利差去的。”

另一位外资行交易员称，“下午usd/cnh DF下的比较快，客户单子比较多，今天估计做交易会比较晚。”

本地时间下午4:10时，离岸人民币 报6.1095，较上日尾盘的6.1090轻跌，盘中区间在6.1075-6.1097。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。

下午5:47时，路透CNH远期综合一年期的DF 6.2073/13，高于昨日收市价6.2118，创出了近年的高点。

经纪商报价的三个月期CCS 报1.6000/1.7000%，走高于上日的2.2200/2.3200%，已较8月27日的约2.19%低点大幅回升。路透CNH远期综合一年期的DF 6.2072/12，高于昨日收市价6.2118

自上周五美国公布令人失望的非农就业报告以来，市场已降低对美联储大幅调整刺激举措的预期。路透周一对69位分析师的调查还显示，大多数人仍预计美联储会将每月850亿美元的买债计划缩减100亿美元。

而人民币兑美元中间价 为6.1575元，远超此前6月17日所创6.1598的历史高。人民币兑美元即期 周三维持平稳，盘中交投活跃，结购汇相对均衡，令汇价最终趋于平稳 。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2130/65，上日尾盘为6.2170，亦创出近三个月的低位。(完)

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