更新版 1-港股业绩：新地年度基础溢利跌14%逊预期，下年度销售目标减

* 2012/13年度基础溢利首降，逊市场预期

* 2013/14年度合同销售目标280亿港元，低上年度15%

* 徐家汇项目总投资400亿港元，为新地历来投资最大项目

* 目前没融资计划，净负债比率略升但仍低于20% (新增记者会内容和背景)

路透香港9月12日 - 在物业销售收益显着减少下，香港主要地产商--新鸿基地产 2012/13年度基础溢利录得自有纪录以来首度倒退，且逊市场预期。公司设订2013/14年度中港两地的合同销售目标为280亿港元，比上年度完成的低15%。

此外，新地管理层表示上周以217.7亿元人民币投得上海徐家汇商业用地，整个项目总投资料达400亿港元，为新地历来规模最大的投资项目。

新地主席兼董事总经理郭炳江在记者会上表示，在支付项目地价后，公司的净负债比率将较现时约13%上升，但不会高于20%，公司亦没有融资的计划。

“我们没有融资的计划，项目首三期出售后会有200亿元人民币的现回笼。”郭炳江称，公司希望集中做好现有在上海、广州、北京等地的项目，除非有非常好的机会，否则暂时应不会再投资大型的项目。

徐家汇项目总价创下2009年12月广州亚运城地块255亿元以后的内地地价最高纪录，新地将发展为酒店、购物商场和写字楼项目。郭炳江表示，公司拟将40%的楼面于未来五年出售，而余下60%的楼面则作长线收租用途。

被问到会否徐家汇项目投资风险太大时，郭炳江称，风险永远都存在，但新地是经过深思熟虑和讨论．而且已蕴酿数年；中长线而言，中国一线城市的风险会较细，尽管增长相对没那么快，但比较稳健。

新地首席财务总监陈国威表示，计及徐家汇项目，内地投资占集团总资产的比例将升至25%。新地并预期，届2015年底内地的年租金收入达到30亿港元，2012/13年度为20.67亿港元。

**积极考虑出售非核心物业和停车位**

截至6月底止年度，新地撇除投资物业重估等因素后的基础溢利为186.19亿港元，低于路透综合10名分析师平均预测的197亿港元。上年同期则为216.78亿港元。

期内，公司在中港两地的合同销售额为329亿港元，与此前由350亿港元调低后至320亿港元的修订目标大致相符。

不过，公司新一年度的目标更低，只为280亿港元，预计香港占190亿港元，内地占90亿元，俱比上年度为低。

新地主席郭炳联指出，公司的预测一直偏向保守，而且也没有计及出售非核心物业，新地来年会积极考虑出售一些规模较细的购物商场或停车位套现。

新地代理执行董事周国贤补充，过去新地于内地每年的合同销售额大约为100亿港元，2013/14年度预期略低，主要是因为按项目建筑进度，恰好不是卖楼的时间。

郭炳江指出，公司上年度出售物业收益下跌，主要是受到政府一手住宅销售条例实施的影响，拖慢了售楼的进度，但相信随着业界已开始熟习新例，会逐渐跟上进度。

政府去年以来推出的多项压抑楼市措施，包括买家印花税（BSD）及加强版额外印花税（SSD），双倍印花税等辣招，对整体楼市特别是豪宅影响较大。郭炳江表示，公司会跟着市道灵活变化，未来推出的楼盘亦会集中提供中小型住宅。

至于豪宅市道．新地副董事总经理雷霆相信，明年初成交应会逐渐增加，因为始终市场上豪宅有限，而且业主的持货能力强也比较惜售。

公布业绩前，新地小幅收高0.49%，报103.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪；审校 黄凯)