台湾个股：国寿称打造高铁桃园站OUTLET，今年不动产投资占比维持5%

路透台北9月12日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿周四与华泰饭店签约打造高速铁路桃园站开发案第一阶段的大型折购名品购物商城(OUTLET)，总投资金额达45亿台币，预计明年底营运后，整个开发案收益率可逾5%。
台湾资产最大的寿险公司--国泰人寿副总经理林昭廷今天在与华泰饭店签约记者会后受访时做出以上表示。
“今年(扣除增值利益)不动产投资占比将维持在5%!”他说。累计至今年第二季底，国寿总投资金额已达3.46兆(万亿)台币。
国寿9月初已接受金管会通知解除不动产禁买令，林昭廷称，持续寻找不动产投资标的，并不局限于特定地区，较重视投资收益率。
他并称，目前国寿不动产收益率约3.4-3.5%，含不动产增值利亿的收益率则4.6-4.7%。
林昭廷日前已指出，高速铁路桃园站开发案权利金达43亿台币，在去年底、今年初已先支付一半权利金，后续再每年分批支付权利金，加计每年租金及开发成本，总投资金额超过200亿台币。
至于大陆东方航空 公告将出售上海国泰人寿的50%股权，林昭廷表示，东方航空已告知将进行股权受让，对象则尚未定案。
据当地媒体报导，接手东方航空股权的买家大有来头，为上海市人民政府旗下的上海陆家嘴金融贸易区开发公司，根据交易公告期间至10月12日止，由出价较高者得标。
此外，国泰金旗下投信与中国国家开发银行旗下子公司国开证券合资的国开泰富基金管理公司，已于周四在北京开业。国开泰富基金管理公司注册资本2亿元人民币，国开证券出资比例66.7%，国泰投信出资比例33.3%。
国泰金控今收涨0.82%，报8,225.36点；表现优于台湾加权指数的0.2%涨幅。(完)
(记者 詹静宜 审校 黄凯)