重温稿-台湾货币市场：短率仍在低位，若资金充裕可能冲淡月底效应

* 票券商开始承做跨月拆入

* 若资金持续充裕，可能冲淡月底紧缩效应

* 中秋节前预料短票发行升温

* 短率大致稳于低位

记者 高洁如

路透台北9月12日 - 台湾银行间短率周四大致平稳，票券商开始进行跨月资金转移，除了短票之外，还有拆款也开始承做，估计将冲淡月底的资金紧缩效应。

资金调度人士表示，尽管央行开始月度例行的冲销两年期存单，金额固定100亿台币，但货币市场的资金仍然相当充裕。目前看来，9月底虽是季底，对照先前每季底的情况，可能出现资金相对紧俏的情形。

台湾央行周四宣布，连续第二个月标售的100亿台币两年期存单加权平均得标利率为0.797%，略低于市场预期，较上月标售的同天期存单0.78%高出1.7基点。

“不过如果资金还是像现在一样充裕的话，可能月底的(紧缩)效应会被冲淡很多。”一位民营银行资金调度人士表示。

至于本周六因中秋节连假，补行上班一日。一位央行不愿具名官员表示，按照以往的惯例，央行应该还是会开放三种天期存单以供银行申请，让银行便于调度资金，不过因当日并无存单到期，估计央行收受存单的金额应不会太大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率在0.38-0.42%，上日在0.38-0.60%。

**中秋节前短票发行升温**

在短票市场方面，票券商人士表示，预估今日开始短票的发行量可望因节前的资金需求升高，逐步升温。但也由于市场的资金还是相当充裕，因此短票去化的情况还是相当快速。

票券商人士也表示，先前已有不少短票跨过月底，先行布局了月底过后的资金，今日开始再以跨月的拆款再补不足，情况相当顺利。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日共发行3,956亿台币存单，若相较存单到期金额3,951.55亿，存单发行余额增4.45亿台币。

周五央行存单到期1,671.50亿，本周六金融市场因中秋连假弹性上班一日，并无存单到期。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负2亿台币，累计超额准备为738亿，加计前期1%的超额准备为1,527亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周四表现持平。交易商表示，受寿险端资金进出影响，今日投信端资金略显多缺不一，不过整体市场资金依旧偏松，RP成交利率仍然持稳在区间低位。

证券交易商认为，由于台债成交量持续低迷不振，致RP券源缺乏，量能大致仅够到期续做，短线公债及公司债RP成交利率料维持在既有区间不变。

“台债成交量萎缩，没什么券可做！”一位券商交易员称。

券商资金调度人士指出，市场关注两年期存单得标利率，将显示央行引导利率的态度，至于发行金额仅100亿台币，对资金调度则不会造成任何影响。

另一大型票券商交易员称，今日投信端资金稍微走钱，不过也有投信端新钱想承作RP，目前看来中秋节前资金需求并不大，较为关注季底资金流动性状况，短期将维持RP成交利率在既有水准。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。