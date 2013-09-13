《离岸人民币综述》点心债温火慢热，投资人精挑细选

记者 李珊珊

路透香港9月13日 - 中国8月宏观数据亮丽登场后，投行随之上调经济增速预测，中国主题(china story)”策略再次升温，中国发行人的美元债及点心债在投资人逢低拾货下展开一波温和回弹。然而，投资人对美元债及点心债将更加＂挑肥拣瘦“，具有国营背景的企业债将是买盘嘱目的对象。

。众人瞩目的美联储(FED)9月会议下周登场，而人民币在迄今新兴货币大跌中展现抗压性、中国9月底重现”钱荒”的担忧亦消退，令市场对于人民币资产的买兴回暖，惟年初那股”有券就买”的热情已不再。

“未来几周，我们推荐投资人逢底买进，” 汇丰固定收益分析师赵鸣然说，“我们属意收益率在3.8%以上、国有背景的债券。”

她指出，该行预估未来12个月美国10年期公债收益率可能向2.1%回跌，投资人应在美债收益率升向3.0%时增加部位。且近期一级市场供给缺稀，也让点心债价格有所支持。

中银香港点心债指数 报105.16，较7月初的低点回升1.3%，已扳回这波跌势的约六成。

另一不具名的本地银行人士指出，目前人民币贷款成长速度相对缓慢，仍有为数不少的银行在收进人民币存款后一部份投资在固定收益产品上，对于点心债需求仍殷切。

他也提到，境内国债收益率频创新高，对于离岸较长期债券仍有比价压力，市场倾向3-5年的较短期限。

点心债一级市场已放了两个多月的“长假”，虽然部份政策性银行已拿到批文，但仍在等待第二批国债为市场指出方向。据消息人士指出，第二批国债“肯定发行”,但9月底前进行的可能性不高，市场也在等待财政部指示。

中港两地银行对9月底季结算以及十一长假前的资金形势严阵以待，收到了未雨绸缪的效果。离岸市场眼见过关的机会不小，纷纷释放多余的流动性，导致离岸远汇曲线本周以来快速下滑，离岸美元兑人民币一年期升水点子跌落1,000点，为今年5月最低。

离岸与在岸点差两周来也迅速收窄，离岸一度低于在岸，为逾两个月来首见。银行人士预期，随着市场修正先前对于短期资金面的过度悲观情绪，远汇利率曲线不排除倒挂。

欲浏览境内境外一年期远期外汇价差变化，请点选(link.reuters.com/mez92v)

同时，市场对于人民币站稳目前水平、等待明年升值的信心也增加，最新公布的路透调查显示，人民币多仓规模则触及6月初以来最高，因有更多迹象显示中国经济趋稳。而上周的美国就业报告显示就业形势未如预期强劲，市场降低对于买债规模的预期，亦令市场对于新兴市场货币信心改善。

**人民币国际化的持续进行式**

中国人民银行本周分别与匈牙利中央银行、阿尔巴尼亚银行签署双边本币互换协议，令与人民币互换协议的国家及地区达到21个。中匈规模为100亿元人民币(3,750亿匈牙利福林 )，中阿规模为20亿元人民币(358亿阿尔巴尼亚列克)，有效期三年。

中国是匈牙利第15大出口市场和第三大进口来源地，根据欧盟数据，今年1-5月中匈双边贸易额为37.3亿美元，金额虽然不大，但匈牙利属于中东欧自由贸易区(CEFTA)一员，中国同时正与匈牙利、阿尔巴尼亚在内的中东欧国家发展多个项目，互换协议签署有其战略意义。

渣打银行为离岸人民币市场作出长期预测，至2020年中国总贸易中以人民币支付的交易将由目前的14%倍增至28%，中国进口商品有6%会以人民币支付。至2020年底，离岸人民币债券规模预期将上升至3万亿元，由香港承作的离岸人民币贷款将增加至2.3万亿元，达到香港银行总贷款的10%。

渣打银行表示，在2020年资本帐可兑换的预估基础上，相信在岸与离岸的汇率及利率将趋于一致。

中国招商银行研究报告则认为，人民币国际化还有相当漫长的道路要走，其本质在于他国愿意在广泛的贸易、结算、支付、交易中使用，与汇率是否强势无关。需看到，国际化更多的是市场自发行为且前提是足够发达和开放的债券市场。

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 37,453.1 110

2. 渣打银行 19,994.9 61

3. 法国巴黎银行 16,971.8 55

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 星展 3,184.7 10

**本周市场动态**

--渣打银行7月人民币环球指数上升至1,112，6月为1,050，按年则升65%。渣打并首次将台湾纳入环球指数计算，以反映其离岸人民币业务蓬勃发展，以人民币计算的跨境支付今年以来大升420%。

--美国银行 调查显示，今年第一季台湾主要企业开设及使用离岸人民币帐户的比例达24%，高于香港企业的23%、中国企业的20%、新加坡企业的约18%及日本的约17%。

--至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

--香港资产管理公司--惠理集团有限公司 称，其全资附属公司已获得中国证监会批出人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，令非中资系的RQFII再添一员。

--台湾政府将T股列入推动重点，据接近该政策人士提供的一份文件显示，未来大陆注册企业来台湾申请T股，初期规画以台币挂牌，而非外传的人民币。

--交银 香港分行推出以离岸人民币

金融债为追踪标的的“交银离岸综合金融人债指数”、“交银离岸中资金融人债指数”及“交银离岸非中资金融人债指数” 。交银香港指出，获纳入三项指数的债券需要在香港或其他国际清算平台交易及交收的金融机构所发行，年期不短于1年，未偿还票面值最少5亿元人民币并具有国际级的投资等级评级。（完）