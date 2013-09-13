路透专访：人民币国际交易量排名2016年有望升至第四--摩根大通

* 2016年人民币国际交易量排名有望升至第四

* 有望于未来一两年内成为24小时可交易货币

* 人民币兑美元中间价今年或升值约2.5%

作者 李然/李文科

路透北京9月13日 - 摩根大通人民币交易高级主管胡文涛预计，三年后人民币有望在国际外汇市场交易量排名中锁定全球第四把交椅，因中国巨大的经济体量会不断提振人民币在贸易和投资中的需求，而稳定的汇率表现和未来在交易效率上的提高，也会令企业在将来更为依赖人民币。

他在接受路透电话专访时并表示，预计人民币兑美元汇率 会保持相对稳定，今年底时人民币中间价 有望缓慢升值至6.13元，而兑很多新兴市场货币在未来一段时间内会有更好的表现，也有利于这些国家的企业选择用人民币进行贸易结算。

“货币交易受重视的程度，与国家经济发展的基本面是非常相关的。”胡文涛并预计,未来三年人民币的交易量有望排在美元、欧元和日圆之后，成为第四名。

国际清算银行（BIS）一项调查结果称，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。

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他表示，企业和机构在选择交易的时候，会对该国包括贸易顺差、外汇储备和通胀程度等方面的经济指标进行考察，如果三点都非常良好，就会加大对该国货币的投资或交易。中国在这方面有优势，而也正是前期新兴市场危机使一些国家的货币贬值很厉害的原因。

胡文涛建议，人民币应提高货币的交易效率以提高其使用意愿。他强调需要考虑时差因素，以使企业能够在美国或欧洲当地工作时间内交割人民币。去年香港金管局把RTGS（人民币结算所自动转账）系统服务时间延迟到晚上11点半，但人民币仍不能像澳元、美元、欧元、日圆一样可以24小时进行交易。

“我相信人民币可能会在未来一两年内成为24小时可交易的货币。”他说，“人民币的交易将更加有效率，会让更多企业和机构愿意投入到人民币市场，无论交易还是投资。”

他并表示，虽然不认为人民币在未来10年可以取代美元成为全球最大的贸易结算货币，但在亚洲的影响力会越来越大。此外，国际商品市场未来可能不太会用人民币计价，包括石油等一些商品仍会以美元计价，但在铜、煤、钢铁、黄金等中国需求量较大的商品，人民币会产生更大的影响力。

**人民币将维持缓慢升值**

胡文涛并认为，年内人民币兑美元汇率还会继续保持缓慢升值，中间价有望升至6.13元。以去年底时6.2855元的水平计算，这相当于今年全年录得2.5%的升值幅度。

虽然年中时受美联储退出QE(量化宽松)预期、国内打击虚假贸易的系列政策措施影响，人民币升值预期出现一些分化，但7、8月时看多人民币的思路重新升温。

胡文涛指出，8月已看到结汇、外汇贷款等方面的资金流入，企业和投资人对人民币的信心比去年更强。虽然仍有美国QE退出预期困扰，但从目前交易价比中间价强400-500点子来看，人民币还是有较高的需求。

“看(将公布的)8月的外汇占款，应该可以看出资金没有流出中国。外汇占款从现在到年底，应该是均衡的，而且偏向流入了。”

而在政策方面，胡文涛预计，中国有可能把人民币兑美元日内波幅限制从目前的双向1%拉宽至2%左右，并会逐步推出更多的汇率相关金融产品。