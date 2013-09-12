版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 12日 星期四 22:20 BJT

美国热股：Pandora Media任命微软前高管担当公司多个要职，股价盘初大涨逾10%

路透9月12日 - 在线流媒体音乐企业Pandora Media 周三任命微软 前任高管与兼风险投资家Brian McAndrews担任总裁、主席和执行长职位。

Pandora Media周四盘初大涨10.50%，报23.67美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐