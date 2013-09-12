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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 02:13 BJT

美国数据：8月预算赤字为1,479.2亿美元，预期为赤字1,500亿美元-财政部

路透华盛顿9月12日 - 美国财政部周四公布8月预算赤字较上年同期收窄，因增税及美国经济增强，扶助改善美国政府财政。

财政部称，8月联邦预算赤字为1,479.2亿美元。分析师预期赤字为1,500亿美元。2012财年8月联邦预算赤字为1,905.3亿美元。

8月政府收入为1,850亿美元，较2012年8月上升大约70亿美元。本财年迄今政府收入同比上升13%。

美国2013财年迄今累积预算赤字为7,553.5亿美元，2012财年同期为赤字1.164万亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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