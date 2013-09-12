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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 01:08 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.820%，投标倍数为2.40

路透华盛顿9月12日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.820 中值 3.779 低值 3.720 价格/得标 价格 96.536207 高值得标比率 58.87% 投标倍数 2.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,006,800 总投标 31,168,806,800 竞争性投标得标 12,988,700,000 非竞争性投标得标 6,306,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 20,388,200,000 初级市场交易商得标 5,419,731,000 直接投标 4,963,000,000 直接投标得标 2,672,590,000 间接投标 5,806,300,000 间接投标得标 4,896,379,000 发行细节 发行日 2013/09/16 到期日 2043/08/15 CUSIP码 912810RC4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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