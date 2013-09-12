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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 00:07 BJT

USDA月报：9月12日美国棉花主要信息

路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。

2011/12 2012/13 2013/14

实际值 预估值 8月预估 9月预估

种植面积(百万英亩) 14.74 12.31 10.20 10.34

收割面积(百万英亩) 9.46 9.37 7.70 7.78

单产/英亩 790 887 813 796

产量 15.57 17.32 13.05 12.90

出口 11.71 13.03 10.60 10.40

年末库存 3.35 3.90 2.80 2.90(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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