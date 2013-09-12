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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 00:11 BJT

USDA月报：9月12日美国农作物主要信息

路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 9月

实际值 预估 8月 预估 大豆 种植(百万英亩) 75.0 77.2 77.2 77.2 收割(百万英亩) 73.8 76.1 76.4 76.4 单产(蒲式耳/英亩) 41.9 39.6 42.6 41.2 产量 3,094 3,015 3,255 3,149 压榨 1,703 1,690 1,675 1,655 出口 1,365 1,315 1,385 1,370 年末库存 169 125 220 150 豆油(百万磅) 产量 19,740 19,840 19,265 19,035 出口 1,464 2,150 1,300 1,050 年末库存 2,540 1,930 1,635 1,615 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 41,025 39,950 39,735 39,285 出口 9,743 11,100 9,700 9,500 年末库存 300 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 9月

实际值 预估 8月 预估 种植(百万英亩) 54.4 55.7 56.5 56.5 收割(百万英亩) 45.7 49.0 45.7 45.7 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 46.3 46.2 46.2 产量 1,999 2,269 2,114 2,114 出口 1,051 1,007 1,100 1,100 年末库存 743 718 551 561 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2011/12 2012/13 2013/14 9月

实际值 预估 8月 预估 种植(百万英亩) 91.9 97.2 97.4 97.4 收割(百万英亩) 84.0 87.4 89.1 89.1 单产(蒲式耳/英亩) 147.2 123.4 154.4 155.3 产量 12,360 10,780 13,763 13,843 出口 1,543 735 1,225 1,225 年末库存 989 661 1,837 1,855 美国乙醇产量 燃料用乙醇 5,009 4,665 4,900 4,900(完) (编译 李军; 审校 母红)

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