金属期市：期铜跌至五周低点，市场关注美联储货币政策会议

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 聚焦美联储货币刺激政策前景
* 欧元区7月工业生产减少1.5%
* 期铅也跌至五周低点，期锡重挫3%
路透伦敦9月12日 - 期铜周四跌至五周最低水准，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周货币政策会议前投资人表现谨慎，且数据显示欧元区经济的脆弱性。
尽管对叙利亚进行军事打击的可能性降低，但紧张局势仍令投资人不安，不过中国需求支撑铜价。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 日低为7,025美元，为8月8日来最低水准，之后缩减跌幅，收报7,060美元，跌1.5%。
尽管期铜从6月底触及的三年低点回升，但未能在近期区间顶部7,420美元上方有进一步斩获。今年迄今，期铜下挫约11%。
“中东问题缺乏明确解决方案，以及对美联储缩减购债的担忧继续主导市况，因此基本金属市场出现获利了结，且交投谨慎，”Sucden高级研究分析师Myrto Sokou指出。
她还表示，数据显示欧元区7月工业生产意外大跌，进一步压制市场人气。
欧盟统计局周四公布，欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%，分析师原先预估为增加0.1%。
期锡 跌幅最大，下挫2.0%，报每吨22,355美元。
LME期铅 也触及五周低点2,100美元，之后缩减跌幅，收低0.1%，报2,124美元。
期铝和期锌逆势走强，期铝 升0.6%，报1,812美元，期锌 升0.1%，报1,878美元。
三个月期镍 跌0.3%，报13,785美元。(完)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率