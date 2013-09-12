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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 00:45 BJT

金属期市：期铜跌至五周低点，市场关注美联储货币政策会议

* 聚焦美联储货币刺激政策前景

* 欧元区7月工业生产减少1.5%

* 期铅也跌至五周低点，期锡重挫3%

路透伦敦9月12日 - 期铜周四跌至五周最低水准，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周货币政策会议前投资人表现谨慎，且数据显示欧元区经济的脆弱性。

尽管对叙利亚进行军事打击的可能性降低，但紧张局势仍令投资人不安，不过中国需求支撑铜价。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 日低为7,025美元，为8月8日来最低水准，之后缩减跌幅，收报7,060美元，跌1.5%。

尽管期铜从6月底触及的三年低点回升，但未能在近期区间顶部7,420美元上方有进一步斩获。今年迄今，期铜下挫约11%。

“中东问题缺乏明确解决方案，以及对美联储缩减购债的担忧继续主导市况，因此基本金属市场出现获利了结，且交投谨慎，”Sucden高级研究分析师Myrto Sokou指出。

她还表示，数据显示欧元区7月工业生产意外大跌，进一步压制市场人气。

欧盟统计局周四公布，欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%，分析师原先预估为增加0.1%。

期锡 跌幅最大，下挫2.0%，报每吨22,355美元。

LME期铅 也触及五周低点2,100美元，之后缩减跌幅，收低0.1%，报2,124美元。

期铝和期锌逆势走强，期铝 升0.6%，报1,812美元，期锌 升0.1%，报1,878美元。

三个月期镍 跌0.3%，报13,785美元。(完)

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