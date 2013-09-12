标题新闻：汇丰将2013年金价预期从1,396美元上调至1,446，将明年预期保持在1,435美元

《全球汇市》美元走势不稳，但远高于四个月低点

* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在