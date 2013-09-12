标题新闻：汇丰将2013年金价预期从1,396美元上调至1,446，将明年预期保持在1,435美元

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
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* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率