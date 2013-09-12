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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 02:47 BJT

美国基金：9月11日当周货币市场基金增加200亿美元--ICI

路透9月12日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至9月11日当周，美国货币市场共同基金总资产增加200亿美元，至2.659万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加71亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加143.7亿美元，免税基金减少14.7亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加6.9亿美元至9,349.8亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加193.1亿美元至1.724万亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)

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