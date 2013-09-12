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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 04:35 BJT

美股盘后：Analogic公布业绩后股价跳升

路透纽约9月12日 - Analogic Corp 周四在美股盘后交易中跳升，之前该公司公布业绩。(完)

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