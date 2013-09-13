表格: 美国7月企业库存较前月增长0.4%，预期为上升0.2%

投行观点：Exar评级从买入下调至持有--Stifel
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路透9月13日 - 美国商务部周五公布，美国7月企业库存较前月增长0.4%，预估为上升0.2%，6月增长0.1%，前值为持平。
7月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 7月 6月 (前值) 13年/12年7月
库存 0.4 0.1 持平 3.2
销售 0.6 0.2 0.2 4.6
(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 12年7月
库存 1,661.90 1,655.70 1,655.20 1,610.90
销售 1,293.60 1,286.40 1,285.80 1,237.00
库存/销售比 1.28 1.29 1.29 1.30(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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