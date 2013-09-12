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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--9月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0200 - 日本电气事业连合会宣布8月发电与化石燃料消耗数据

0430 - 7月工业生产修正值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 白云)

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