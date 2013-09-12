版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 06:29 BJT

更新版-全球汇市：美元下滑，因投资人揣测美联储下周对缩减购债将持谨慎态度

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3297      1.3309       -0.09       +0.78      1.3194
 美元/日圆                            99.54       99.85       -0.31      +14.76       86.74
 欧元/日圆                           132.35      132.96       -0.46      +15.64      114.45
 美元/瑞郎                           0.9303      0.9302       +0.01       +1.62      0.9155
 英镑/美元                           1.5804      1.5815       -0.07       -2.75      1.6251
 美元/加元                           1.0321      1.0319       +0.02       +4.03      0.9921
 澳元/美元                           0.9266      0.9328       -0.66      -10.84      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2372      1.2384       -0.10       +2.46      1.2075
 欧元/英镑                           0.8413      0.8415       -0.02       +3.68      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8135      0.8078       +0.71       -1.79      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.8820      5.9098       -0.47       +5.73      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.8225      7.8668       -0.56       +6.57      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5193      6.5180       +0.02       +0.32      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6681      8.6801       -0.14       +1.05      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    南非兰特报导         拉美货币报导    
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    
    
 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐