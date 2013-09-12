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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 07:08 BJT

《综述》美国初请失业金人数降至七年半低点，计算机问题导致数据失真

**出口物价下滑**

失业金申请人数的下行走势帮助支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员认为就业市场正在好转的观点，并且助燃市场对美联储将在下周政策会议上开始缩减大规模购债计划的预期。

在另一份报告中，劳工部称美国8月出口物价连续第六个月下滑，非石油类产品的进口物价下降，表明全球需求和国内经济疲软。

出口物价较前月下滑0.5%。大部分降幅源于波动较大的农业部门出口物价大幅下跌，但非农业出口物价也出现下跌，而且自3月以来连续下滑。

尽管最近欧洲经济出现复苏迹象，但美国出口物价仍然下跌。

进口物价最近一年趋向走低，主要是由于非石油类产品带动。这一模式在8月再次显现，燃料进口物价上涨0.5%，而非石油类物价下跌0.2%。

非石油类进口物价自2月以来连续下跌，表明外国生产商几乎无力对消费者提高价格。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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