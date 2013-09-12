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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 06:23 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型船运价走低

路透9月12日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周四下跌，主要是因为海岬型船运价下降。

乾散货运价指数跌7点或0.43%至1,621点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌34点，或0.99%，至3,397点。日均获利下降488美元至29,186美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨37点或2.98%至1,278点。日均获利上涨298美元至10,247美元。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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