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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 06:47 BJT

全球外汇市场9月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月13日(五)

0300 - 海外投资人8月持有新西兰政府公债数据

0430 - 日本7月工业生产修正值

-- - 欧盟及欧元区财经首长会议(至9月14日)

0715 - 瑞士8月生产者/进口物价

0900 - 欧元区第二季就业人口

0900 - 欧元区7月贸易收支

1230 - 美国8月零售销售

1230 - 美国8月生产者物价指数(PPI)

1355 - 美国9月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值

1400 - 美国7月企业库存(较前月)

1430 - 美国9月6日当周ECRI一周领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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