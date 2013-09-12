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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 07:15 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月13日-9月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
     
    9月9日当周
 9月13日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大产能利用率                               第二季       80.6%       81.1%
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   8月       +0.2%        持平
                               (较上年同期)                            +1.3%       +2.1%
           美国核心PPI(较前月)                                         +0.1%       +0.1%
           美国核心PPI(较上年同期)                                     +1.3%       +1.2%
 1230      美国零售销售(较前月)                              8月       +0.4%       +0.2%
           美国扣除汽车零售销售(较前月)                                +0.3%       +0.5%
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数             9月初值        82.0        82.1
           美国路透/密西根大学消费者现况指数                            94.8        95.2
           美国路透/密西根大学消费者预期指数                            74.0        73.7
 1400      美国企业库存(较前月)                              7月       +0.2%        持平
 1430      美国ECRI一周领先指标                       9月6日当周          --       131.5
 
    9月16日当周
 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                    9月        9.10        8.24
 1315      美国工业生产(较前月)                              8月       +0.3%        持平
              制造业产出(较前月)                                       +0.3%       -0.1%
                                                                                        
              产能利用率                                               77.8%       77.6%
 
 9月17日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           9月14日当周          --       +1.5%
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   8月       +0.2%       +0.2%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                            --       +2.0%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期                         --       +1.7%
           )                                                                  
 1230      美国实质所得                                      8月       +0.1%       -0.5%
 1230      加拿大制造业销售                                  7月          --       -0.5%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         9月14日当周          --       +4.6%
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                        7月          --   净流出190
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指            9月          60          59
           数                                                                 
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       8月          --       +0.2%
                                                                              
 
 9月18日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      9月13日当周          --       385.0
           美国再融资指数                                                 --     1,528.5
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            8月        91.3        89.6
              建筑许可年率(万户)                                          95        95.4
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利             --          --          --
           率                                                                 
 
 9月19日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国经常账收支(亿美元)                          第二季     赤字968   赤字1,061
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                 9月14日当          --        29.2
                                                              周              
             初请失业金人数四周均值(万人)                                 --      32.125
             续请失业金人数(万人)                     9月7日当周          --       287.1
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       7月          --       -2.8%
 1400     美国成屋销售年率(万人)                             8月         534         539
 1400     美国领先指标                                       8月       +0.4%       +0.6%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                     9月      正10.1       正9.3
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           8月          --        1.00
 
 9月20日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 8月          --       +0.1%
           加拿大CPI(较上年同期)                                          --       +1.3%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                      --        持平
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                  --       +1.4%
 1430      美国ECRI一周领先指标                      9月13日当周          --          --
       (完)

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