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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 07:26 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月13日

* 头版头条:

--国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，作为当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。

* 其他:

--深圳证券交易所总经理助理刘海波表示，下一步将研究商品ETF、杠杆ETF、ETF期权等衍生品的可行性。

--从权威人士处获悉，目前关于设立民营银行的改革方向确定，但具体细则仍需谨慎研究并协调多个相关部门，才能择机推出。目前监管细则正研究制定，民营银行成立暂无明确时间表。

--国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁表示，目前中国并未出现大面积的房地产泡沫。一些中心城市房价被推高与社会公众追逐相对稀缺的公共服务有直接关系。

--苏宁云商 公布了开放平台战略，将全品类招商，且平台年费、技术服务费、佣金全免。随后苏宁将在全国十大城市巡回举行招商大会，首批入驻商户将控制在5,000家。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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