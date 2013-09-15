主要国家经济指标预测--9月16日****

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透9月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差11.24 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 8月终值 +0.1% -0.5% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.3% +1.3% 期) 0900 欧元区劳工成本 第二季 -- +1.6% 欧元区薪资 -- +1.7% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 9.10 8.24 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% 持平 美国制造业产出(较前月) +0.3% -0.1% 美国产能利用率 77.8% 77.6% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -0.9% 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 +3.4% -- 日本产能利用率指数(较前月) 7月 +3.7% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 +0.2% -- 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) +0.2% -- 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -0.1% -- 欧元区就业人口(较上年同期) -1.0% -- 1230 加拿大产能利用率 第二季 80.6% 80.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.2% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.4% +1.3% 美国核心PPI(较前月) 持平 +0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.1% +1.3% 1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.4% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.1% +0.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 76.8 82.0 美国路透/密西根大学消费者现况指数 91.8 94.8 美国路透/密西根大学消费者预期指数 67.2 74.0 1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.2% 1430 美国ECRI一周领先指标 9月6日当周 132.3 -- (完)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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