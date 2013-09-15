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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--9月16日****

路透9月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 0800      意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                          7月            --      顺差11.24
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                           --      顺差36.18
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)            8月终值         +0.1%          -0.5%
           欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.3%          +1.3%
           期)                                                                      
 0900      欧元区劳工成本                                     第二季            --          +1.6%
           欧元区薪资                                                           --          +1.7%
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                        9月          9.10           8.24
 1315      美国工业生产(较前月)                                  8月         +0.3%           持平
           美国制造业产出(较前月)                                            +0.3%         -0.1% 
           美国产能利用率                                                    77.8%          77.6%
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                   8月            --          -0.9%
           韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                                      --           持平
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月13日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 0430      日本工业生产(较前月)                            7月修正值         +3.4%             --
           日本产能利用率指数(较前月)                            7月         +3.7%             --
 0715      瑞士生产者/进口物价(较前月)                           8月         +0.2%             --
           瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                   +0.2%             --
 0900      欧元区就业人口(较前季)                             第二季         -0.1%             --
           欧元区就业人口(较上年同期)                                        -1.0%             --
 1230      加拿大产能利用率                                   第二季         80.6%          80.6%
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                       8月         +0.3%          +0.2%
           美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                               +1.4%          +1.3%
           美国核心PPI(较前月)                                                持平          +0.1%
           美国核心PPI(较上年同期)                                           +1.1%          +1.3%
 1230      美国零售销售(较前月)                                  8月         +0.2%          +0.4%
           美国扣除汽车零售销售(较前月)                                      +0.1%          +0.3%
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数                 9月初值          76.8           82.0
           美国路透/密西根大学消费者现况指数                                  91.8           94.8
           美国路透/密西根大学消费者预期指数                                  67.2           74.0
 1400      美国企业库存(较前月)                                  7月         +0.4%          +0.2%
 1430      美国ECRI一周领先指标                           9月6日当周         132.3             --
    (完)
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