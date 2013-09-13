《综述》美俄开启重要谈判，叙利亚将加入禁止化武公约

克里对日内瓦会谈表达出一些乐观的预期，称“我们相信会有办法完成这件事”，且美国“感谢”俄罗斯提出解决这场危机的种种构想。相关会谈料将持续两天。

但他和拉夫罗夫对于美国的出兵威胁有着极为不同的看法。

拉夫罗夫在与克里一同现身时表示，“我们认为，该问题的这个解决方案将会使得攻击叙利亚变得没有必要。”

克里则声称，“奥巴马总统清楚表示，若外交斡旋失败，则可能有必要动用武力阻止并削弱阿萨德使用这些武器的能力。”

叙利亚已经同意俄罗斯的提案，将会放弃其拥有的化学武器，避免西方国家首度介入该国内战。

多名要求匿名的联合国外交人士及一名联合国官员表示，目前尚不清楚叙利亚是否满足加入禁止化武公约的所有条件。

俄罗斯总统普京在纽约时报发表文章称，令人震惊的是美国海外军事干预已然“司空见惯”。他同时驳斥奥巴马主张的“美国例外主义”(American exceptionalism)，他称鼓励人们认为自己非常特别是一件极度危险的事。多位美国官员对普京的说法提出批评。(完) (编译 朱晓军/张明钧; 审校 张涛)