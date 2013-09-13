金砖国家：9月12日股汇市收盘纵览

路透9月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报990.41点。

中国股市：沪综指连五日收升再创三个月新高，银行等优先股概念领涨

香港股市：恒生指数微幅收高，中资煤炭板块抑制涨幅

中国汇市：中间价创新高带动人民币微收升，即期交易活而波幅小

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拉美股市：巴西股市下滑，因在美国下周公布货币政策决定前，全球投资人态度转趋谨慎。指标Bovespa指数 收低0.49%至53,307.09点。

拉美汇市：拉美货币涨跌不一，等待美联储会议

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南非股市：反弹且创本周第二个纪录收盘高位，投资者抛售下跌的金矿类股，追捧零售等类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.7%，至纪录收盘高位39,207.30点。综合指数 涨0.77%至43,752.30点，也创纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元下跌，仍守在支撑区域下方

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印度股市：收跌逾1%，结束连续五天的涨势，因HDFC银行等金融股在获利了结打压下下挫；而且随着卢比回吐近期部分涨幅，人气也减退。指标BSE指数 跌1.08%或215.57点，报19,781.88，从上日触及的近一个半月高位回落。NSE指数 跌1.06%，或62.45点，报5,850.70点，收在5,900点的重要心理水准下方。此前五日的涨幅接近11%。

印度汇市：印度卢比下跌，结束连续五天的涨势，因国有银行可能买进美元，以满足政府的防御需要，且投资者了结股市获利。卢比兑美元收报63.50/51，周三收报63.38/39。卢比盘中一度升至62.92的8月19日以来高位。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,401.460点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.21%至776.24点。