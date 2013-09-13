美国个股：戴尔股东批准执行长私有化方案，将进一步投资PC业务

该公司的内部转变现在应该会加快速度。敲定这项交易也应会缓和客户忧虑，他们曾在投资大亨伊坎、Southeastern Asset Management及T. Rowe Price与执行长之间极为公开的斗争期间愈发担心公司方向。

“我们仍有很长的一段路要走，会遇到诸多挑战，”Michael Dell表示，“但在新的私有公司结构之下，我们将获得灵活性，从而加快战略执行、追求有机和无机投资，不必再像上市公司那样，面临审查、季度目标及其他运营限制。”

财务长Brian Gladden在被问及是否会裁员时称，公司将进行调整，但并未详述。

Michael Dell认为，将公司改造成类似IBM的 企业计算服务提供商，是一项复杂的工作，最好在公开市场的视线之外进行。

戴尔能否建立存储、网络和软件业务组合来与惠普 等对手抗衡，仍有待观察。一些分析师认为这么做或许为时已晚，因为IBM和惠普已经占据很大的市场份额。

但随着个人电脑市场料在2013年再度萎缩，投资者称该公司几乎别无选择。