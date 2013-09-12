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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 07:57 BJT

纽约期市：ICE期棉小幅上涨，盘中曾因美国农业部展望报告而下跌

路透纽约9月12日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四小幅上涨，技术面因素带动的买盘，拉抬棉花脱离美国政府每月展望报告所带动的跌势。展望报告大致符合市场对于全球库存大增的预期。

交投最活跃的12月合约 收高0.4美分，或0.5%，报每磅84.75美分。

该次月合约 盘中曾短暂下跌，此前美国农业部在每月展望中上调2013/14作物年底的美国和全球库存预估。

该报告强化了对于棉花市场基本面疲弱的担忧，但仍大致符合市场预期，当市场在每磅83.56美分寻获支撑后，买盘重现。

尽管棉花本周可能呈现四周来首次上涨，但次月合约已较8月中高点93.72美分下跌逾9%，因近期推高价格的投机客已大批离场。

“在剧烈下跌后，我们仍见到部分价格修正走势，”MCM Inc的Jobe Moss称。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张涛)

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