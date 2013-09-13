版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 08:10 BJT

东京汇市：日圆受轧空所拉抬，美元走势震荡

最近因资金流出而受重创的许多新兴市场货币，则扳回近几日的部分跌幅。

“原因可能在于获利了结、中国经济数据有所好转，且投资者对于下周的风险事件愈发乐观，”德意志银行驻伦敦分析师Oliver Harvey表示。

“从现在起，市场应更加区别看待不同货币，尤其是如果风险仍然高涨的话，”Harvey表示，其并补充称，印尼卢比 、土耳其里拉 和南非兰特 走势仍不稳。

周五亚洲市场没有重大经济数据面消息，关注焦点在今日稍晚公布的美国零售销售数据上。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐