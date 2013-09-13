东京汇市：日圆受轧空所拉抬，美元走势震荡

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
最近因资金流出而受重创的许多新兴市场货币，则扳回近几日的部分跌幅。
“原因可能在于获利了结、中国经济数据有所好转，且投资者对于下周的风险事件愈发乐观，”德意志银行驻伦敦分析师Oliver Harvey表示。
“从现在起，市场应更加区别看待不同货币，尤其是如果风险仍然高涨的话，”Harvey表示，其并补充称，印尼卢比 、土耳其里拉 和南非兰特 走势仍不稳。
周五亚洲市场没有重大经济数据面消息，关注焦点在今日稍晚公布的美国零售销售数据上。(完)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。