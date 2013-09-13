东京汇市：日圆受轧空所拉抬，美元走势震荡

最近因资金流出而受重创的许多新兴市场货币，则扳回近几日的部分跌幅。

“原因可能在于获利了结、中国经济数据有所好转，且投资者对于下周的风险事件愈发乐观，”德意志银行驻伦敦分析师Oliver Harvey表示。

“从现在起，市场应更加区别看待不同货币，尤其是如果风险仍然高涨的话，”Harvey表示，其并补充称，印尼卢比 、土耳其里拉 和南非兰特 走势仍不稳。

周五亚洲市场没有重大经济数据面消息，关注焦点在今日稍晚公布的美国零售销售数据上。(完)

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