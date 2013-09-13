美国个股：摩根大通将耗资40亿美元加强风控及合规--华尔街日报

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
该报称，摩根大通将支出15亿美元用于管控风险和合规事务，并计划在下半年增加25亿美元的诉讼储备金。
该报引述知情人士消息称，摩根大通还将把风险管控人员增加30%。
“整治我们的管控问题是首要任务，”该报引述摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在访谈中的发言称，“这是对人力、时间和资金的巨额投入...但长期看将增强我们的实力。”
由于去年造成60亿美元损失的所谓“伦敦鲸”复杂衍生品交易事件，以及雇佣中国高官子女传闻等问题，摩根大通一直面临着美国监管当局的调查。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 王兴亚)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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