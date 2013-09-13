版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--9月13日

============================今日重要政经日程=======================

9/13(五)

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会）。

============================近日重要政经日程=======================

9/14（六）

2013中国信托业高峰论坛在北京举行

2013第七届中国银行家高峰论坛在北京举行。

*中国金属学会、冶金工业规划研究院在北京召开中国钢铁技术经济高端论坛。

9/15(日)

*第四届“中国（天津滨海）国际生态城市论坛暨博览会”将于天津市举行。

9/24 (二)

第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/15（五）

2013中国民营企业领袖社会价值榜在北京举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 谢衡)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐