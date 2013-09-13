电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透北京9月13日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布 外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 9月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰制造业PMI初值 9月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/4 汇丰服务业PMI 9月 10/12 进出口贸易数据 9月 10/14 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/24 汇丰制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 11/5 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 汇丰制造业PMI初值 11月 11/28 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 12/2 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/4 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/10 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布. (完）
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。