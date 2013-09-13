中国金融：深交所将研究杠杆ETF等衍生品，并推进基金境内外交叉挂牌

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透上海9月13日 - 中国深圳证券交易所总经理助理刘海波表示，深交所下一步将积极论证产品创新路径，研究商品ETF(交易所交易基金)、杠杆ETF、ETF期权等衍生产品的可行性，研究推进基金境内外交叉挂牌服务。
中国证券报周五援引刘海波在一论坛上表示，深交所下一步将大力发展多层次的股票债券等基础市场，继续做大做强单市场跨市场股票类ETF和债券ETF的同时，要建立支持多品种、多交易方式、跨市场的基金交易平台。
另外还要积极研究配套机制，包括ETF日内回转机制、上市基金质押式回购等，满足各类投资者全方位的交易需求；以及加强风险管理，进一步引导基金管理人增强合规意识，完善内控制度等。
报导称，截至8月底，中国共有证券投资基金1,408只，资产规模达2.51万亿元人民币。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。