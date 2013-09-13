《中国报摘》--其他报纸重要消息9月13日

**上海证券报**

--包括国泰君安在内的多家券商已在通过向商业银行出售两融余额收益权的方式盘活融资融券余额资产。此方式若在业内铺开，将可为证券行业增加千亿元人民币规模，明显提升行业杠杆水平。

--中国商品期货市场呈现加速扩容之势，郑商所动力煤期货近期将上市交易，其粳稻、晚籼稻期货、铁合金期货争取年内挂牌；上期所沥青期货、原油期货、大商所铁矿石期货等目前正在排队等待。

--中国央行统调司副司长徐诺金撰文指出，未来应加快推进金融改革，尽快从传统的数量调控为主向价格调控转化。

--继平安 、民生 、邮储、兴业 等四家银行在深圳宣布暂停房贷业务外，招商银行 在深圳亦暂停房贷。

**证券时报**

--上海市政府参事室主任王新奎表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品形式来体现。他还透露，自贸区将在29日挂牌。

**21世纪经济报 道**

--国开行承诺增加分布式光伏发电信贷规模，而据一光伏企业高层透露，为支持分布式发布，国开行贷款年限最长可达20年，优质项目的可予以基准利率下浮5-10%的优惠。

--记者获悉，有六家境外对冲基金共计获得3亿美元QDLP额度，包括全球第二大对冲基金英仕曼、全球最大的期货管理对冲基金元盛资本、橡树资本等。（完)