香港个股：中国生物制药称董事会并无授权子公司组织医生出境游

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透香港9月13日 - 遭中国中央电视台报导指子公司涉嫌商业贿赂的中国生物制药有限公司 发出公告称，董事会已对媒体报导内容进行即时调查，指属个别员工的个人行为，董事会及公司的高管并无参与及授权下属企业任何员工参与事件。
据央视报导，中国生物制药旗下子公司正大天晴药业集团股份有限公司以学术会议之名，两次各组织十几名医生出境旅游和消费，涉嫌商业贿赂。
中国生物制药周四早盘尾段突然停牌，停牌前股价急挫逾16%。该公司周四晚间在联交所发出公告指出，董事会及集团高级管理层并无参与及授权集团下属企业任何员工参与事件，而集团下属企业均有相关员工守则，集团员工是应负和遵守该守则责任，同时，并将于有需要时采取必要的纪律行动。
该公司表示，若有任何政府机关进行调查，将会积极配合。董事会现 时正就集团下属企业的子公司个别员工是否涉及事件作进一步调查，并将就进一步调查的结果刊发公告。
中国生物制药将于周五早上恢复股份买卖。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。