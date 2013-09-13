中国房地产：不存在大面积泡沫，推进房产税没想象中容易--专家

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透北京9月13日 - 虽然中国房价持续攀高，但在国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁看来，目前中国并未出现大面积的房地产泡沫；而当论及被视为楼市调控利器的房产税时，他也坦言“不像想象中那么容易”。
中国证券报周五援引他在夏季达沃斯论坛的讲话并称，一些中心城市房价被推高与社会公众追逐相对稀缺的公共服务有直接关系，许多人购房实际是购买公共服务。
他指出，目前有观点认为中国的所谓房地产泡沫完全是参照西方国家标准，而实际上中国与其他国家的发展阶段、人口规模、收入结构都不一样。
“当然，局部可能会出问题，但大面积、全国范围来讲是没有的，”他说。
李铁表示，某些公共服务较好的一线中心城市往往拥有稀缺资源，所以这些城市的房价也很高；他建议，“随着城镇化的不断推进，应将医疗、教育等优质资源向中心城市的外缘延伸，缓解一线城市的住房压力。”
对于房产税试点扩围，他表示，与欧美等国的房屋产权清晰不同，中国的住宅只有土地使用权而无所有权，因此税收征到何种程度很难确定。国外的不动产税属于地方税，地方政府对征税有很高的积极性，而目前中国的地方政府缺乏积极性。
在他看来，要想化解高房价问题需尊重市场规律，应尽快加大低价房源的市场供给，同时提供稳定的住房租赁市场。
“现在很多人买房不是为了出租，而是为了卖，”他说，由于房屋租售成本相差悬殊，部分中部地区城市的住宅存在不稳定的租赁模式。
因此他建议，应该打破动辄百亩、千亩土地的“大地产商”开发模式，转向多层次、小块开发的开发模式。
住房问题是很多中国人的心病。住建部政策研究中心主任秦虹日前指出，建立房地产市场健康发展长效机制的关键是要稳定社会预期，当前调控着力点应是保持政策方向连续稳定，在政策措施上不断优化和更具针对性。
此前公布的中指院百城房价指数显示，对于调查范围的多数城市而言，房价上涨压力仍然存在，全国范围的房价环比涨势已延续15个月。(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。