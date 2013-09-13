《美债周五展望》公债价格小涨，市场弥漫FED缩减购债的不安情绪

* Verizon发售创纪录规模公司债后公债价格上扬

* 财政部标售130亿美元30年期公债，得标利率为3.820%

* 美联储购买33.6亿美元2021-23年到期公债

路透纽约9月12日 - 美国公债价格周四小涨，回吐稍早涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周是否决定缩减大规模买债的不确定性影响，这让30年期公债标售蒙上阴影，但标售结果仍相当强劲。

投资人正密切注意美联储在下周二及周三开会时，可能会就每月购买850亿美元公债及抵押贷款债券采取哪些措施；购买债券计画的用意在于压地长期利率并提振经济。

在决策层决定是否缩减购债、以及缩减幅度之前，投资人可能仍会对大量持有美债仓位心存芥蒂。

旧金山Action Economics固定收益分析主管Kim Rupert表示，“整体环境变得更不确定。”

她补充道，“投资人认为除非有其他重大因素，否则收益率(殖利率)可能不会有太大下跌空间。”

公债稍早上涨，然而在财政部标售130亿美元30年期公债的得标利率3.820%低于市场预期、直接投标强劲之后，债市即失去动能。

周二和周三进行的三年期和10年期公债标售也获得不错的需求。

CRT Capital资深政府公债策略师Ian Lyngen表示，“有趣的是本周三次标债结果都不错。”

Verizon 发行的创纪录的490亿美元债券周四在公开市场上表现良好，一如市场预期，价格远高于周三一级市场的水平。

“Verizon的债券在发行后大涨，本周进行的三批美国公债标售的直接投标强劲。美国固定收益市场本周表现不俗，”Lyngen表示。

自5月以来，美国公债收益率跳升，因市场预期美联储将很快开始缩减每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模。10年期公债收益率近期跳升逾100个基点，至两年高位。

美国10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.903%，周三尾盘报2.91%。10年期公债收益率上周五攀升至两年高位3.01%。

30年期公债价格 上扬2/32，收益率报3.849%，低于周三的3.85%。

虽然市场持续预期美联储下周会议将缩减购债，8月就业报告较预期疲弱已然缩减购债规模的预期降温。

在最新就业数据公布后，经济学家告诉路透，他们目前预期美联储将把每月购债规模减少100亿美元，低于上周五路透调查一级交易商得出的预期中值150亿美元，也低于8月调查得出的预期，当时的调查范围更大。