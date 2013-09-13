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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月13日

路透香港9月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.
7541港元 )
    
    美国股市周四收跌，道琼工业指数 收跌25.96点，或0.17%，至15,300.64点；标普500指数结束七日
连涨，因贵金属价格回落拖累矿业股走低。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       206.260   -1.65      23447            15.994      -0.41
 中国铝业                       9.370   -1.88      45178             2.906      -1.15
 中国移动                      55.560   -0.55     137237            86.164      -0.79
 中国人寿                      40.510   -1.36      89167            20.941      -1.45
 中石油                       111.000    0.32      28283             8.607      -0.95
 中石化                        77.830   -1.63      20717             6.035      -0.90
 汇丰控股                      55.550    0.11     201229            86.148       0.52
 中电信                        51.950   -3.83      25283             4.028      -0.78
 中国联通                      16.190   -0.12     104564            12.554      -0.99
 兖州煤业                       9.890   -5.36      84938             7.669      -3.29
 华能国际                      39.380   -1.28      14581             7.634      -0.60
 南方航空                      19.570   -1.26       7110             3.035      -1.46
 东方航空                      16.620   -1.83       8912             1.289     -50.81
 中芯国际                       3.570   -2.19     107607             0.554      -2.87
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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