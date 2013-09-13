《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月13日

路透香港9月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7. 7541港元 ) 美国股市周四收跌，道琼工业指数 收跌25.96点，或0.17%，至15,300.64点；标普500指数结束七日 连涨，因贵金属价格回落拖累矿业股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 206.260 -1.65 23447 15.994 -0.41 中国铝业 9.370 -1.88 45178 2.906 -1.15 中国移动 55.560 -0.55 137237 86.164 -0.79 中国人寿 40.510 -1.36 89167 20.941 -1.45 中石油 111.000 0.32 28283 8.607 -0.95 中石化 77.830 -1.63 20717 6.035 -0.90 汇丰控股 55.550 0.11 201229 86.148 0.52 中电信 51.950 -3.83 25283 4.028 -0.78 中国联通 16.190 -0.12 104564 12.554 -0.99 兖州煤业 9.890 -5.36 84938 7.669 -3.29 华能国际 39.380 -1.28 14581 7.634 -0.60 南方航空 19.570 -1.26 7110 3.035 -1.46 东方航空 16.620 -1.83 8912 1.289 -50.81 中芯国际 3.570 -2.19 107607 0.554 -2.87 (完) (整理 梁慧仪)