《全球重要经济事件一览表》--9月13日-9月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月13日(五)

伦敦--德国央行委员会成员Andreas Dombret在Chatham House活动上发表讲话。

立陶宛维尔纽斯--欧元区和欧盟财长非正式会议(至9月14日)。

法兰克福--前欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在法兰克福大学发表讲话(0800)。

9月16日(一)

伦敦--欧洲央行执委普雷特在伦敦政治经济学院组织的会议上讲话(0830)。

迪拜--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个金融会议上作关于市场基础设施的讲话(0530)。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉在德国工业联合会组织的会议上发表讲话(0800)。

9月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0800)。

斯洛伐克伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度最新的宏观经济预测召开记者会(1100)。

迪拜--欧洲央行执委科尔将出席一场银行业会议(1230)。

斯洛文尼亚卢布尔雅那--2013外商直接投资(FDI)高峰会议。斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek和财长Uros Cufer将在峰会上讲话。

悉尼--澳洲央行发布9月货币政策会议记录(0130)。

9月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。

伦敦--英国央行公布9月货币政策委员会会议记录。

温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表演讲并召开记者会(1425)。

9月19日(四)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将在该行的2013年房地产、人力资本和不平等政策峰会上讲话。

日本钏路--日本央行审议委员木内登英发表讲话，随后召开新闻发布会。

苏黎世--瑞士央行货币政策评估。

奥斯陆--挪威央行决策执行委员会举行议息会议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发表讲话(0635)。

9月20日(五)

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在曼哈顿政策研究所的影子公开市场委员会(Shadow Open Market Committe)会议上讲话。

纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在纽约大学斯特恩商学院大会讲话，会议主题为从期权价格推导和理解风险中性概率密度(1745)。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)午餐会上讲话，主题为“美国经济和货币政策”(1655)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社主办的研讨会上发言(0230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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