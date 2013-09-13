《新兴市场重要经济事件预告》--9月13日-9月20日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月13日(五)
首尔--韩国央行总裁金仲秀会见国内银行官员，商讨近期经济事件(2230)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在2014年预算案起草之前向一个议会委员会陈述政府构想。
莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。
9月15日(日)
上海/北京--世界银行行长金墉访问中国(至9月18日)，议程聚焦于扩大应对气候变化方面的合作。
9月16日(一)
迪拜--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融会议上，作关于市场基础设施的讲话(0530)。
9月17日(二)
迪拜--欧洲央行执委会成员科尔出席一个银行业会议(1230)。
内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
9月18日(三)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。
9月19日(四)
迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。
拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
9月20日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 王翔琼/张涛)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。