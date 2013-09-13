《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月13日

*工商时报：

--台湾财政部长张盛和表示，已向经建会提出释股建议；经建会主委管中闵也表示，正进行细部规划。此次全民释股预定2015年展开，高达1.7兆(万亿)台币的公股持股将分阶段释出。

--宝岛债发行状况不够热络，发行额100亿台币的年度目标恐将跳票。证券柜台买卖中心总经理李启贤表示，人民币资金回流机制能否打通，影响企业发行宝岛债的意愿，6月下旬至今，都没有宝岛债再新增挂牌发行。

--远东银行 首次针对陆银参股开出三大相亲条件，包括一是业务必须互补，二是门当户对、资产规模差异不要太大，第三则是要使用同种语言。

--金管会主委曾铭宗昨日与24家信合社理事主席座谈，承诺检讨开放信合社办理特定金钱信托业务、放宽非社员授信对象、提高同一人同一关系人授信上限、松绑信合社投资上市公司发行的公司债可信评。

*经济日报：

--在控制债务“绝不破表”的前提下，财政部长张盛和宣布三项财政健全计划，包括以活化公有地、加速民营化释股，优先开拓财源，加税则列为最后选项。估计计划启动后，每年要增加千亿财源。

--马王政争持续延烧，行政院长江宜桦昨日向阁员喊话，要求持续与立院沟通、推动必要改革，切莫因政坛纷扰让政务空转。针对外界指他为〞倒王鹰派〞，他回应，从未有更上一层楼、或投身选战的任何打算。

--新北市政府宣布，俗称“大陈义胞社区”的永和新生地都更案，昨天进入专案小组审议程序。这是内政部第一起“防灾型都更”案、也是新北市第一起公办都更案，具指标意义。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。