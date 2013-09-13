《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
*工商时报：
--台湾财政部长张盛和表示，已向经建会提出释股建议；经建会主委管中闵也表示，正进行细部规划。此次全民释股预定2015年展开，高达1.7兆(万亿)台币的公股持股将分阶段释出。
--宝岛债发行状况不够热络，发行额100亿台币的年度目标恐将跳票。证券柜台买卖中心总经理李启贤表示，人民币资金回流机制能否打通，影响企业发行宝岛债的意愿，6月下旬至今，都没有宝岛债再新增挂牌发行。
--远东银行 首次针对陆银参股开出三大相亲条件，包括一是业务必须互补，二是门当户对、资产规模差异不要太大，第三则是要使用同种语言。
--金管会主委曾铭宗昨日与24家信合社理事主席座谈，承诺检讨开放信合社办理特定金钱信托业务、放宽非社员授信对象、提高同一人同一关系人授信上限、松绑信合社投资上市公司发行的公司债可信评。
*经济日报：
--在控制债务“绝不破表”的前提下，财政部长张盛和宣布三项财政健全计划，包括以活化公有地、加速民营化释股，优先开拓财源，加税则列为最后选项。估计计划启动后，每年要增加千亿财源。
--马王政争持续延烧，行政院长江宜桦昨日向阁员喊话，要求持续与立院沟通、推动必要改革，切莫因政坛纷扰让政务空转。针对外界指他为〞倒王鹰派〞，他回应，从未有更上一层楼、或投身选战的任何打算。
--新北市政府宣布，俗称“大陈义胞社区”的永和新生地都更案，昨天进入专案小组审议程序。这是内政部第一起“防灾型都更”案、也是新北市第一起公办都更案，具指标意义。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。