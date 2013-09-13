中国经济：上海自贸区9月29日挂牌，资本项目开放以产品形式体现--官员

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透上海9月13日 - 中国上海市政府参事室主任王新奎表示，中国（上海）自由贸易试验区将于9月29日正式挂牌，而上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。 王新奎参与了上海自贸区总体方案的设计，证券时报周五引述其指出，关于资本项目的放开，将同产品相结合来做，也就是说通过各个不同的产品设计和运用来体现汇率、利率的市场化和自由化。 “绝对不是学界所想象的那样，先有自由化的环境再让企业在试验区中竞争和发展。”王新奎称，自贸区的部分规则可能同多数人所期待的并不完全一致。 他表示，央行未来同意在自贸区内试点的项目，很可能是一张一系列的产品清单。所谓的可复制性，其实也是跟着产品走，在自贸区内一个产品试成功了，然后再来推广这个产品。 他同时提醒，自贸区除了深化金融领域的开放创新以外，还需关注其他方面，“未来中央政府下发的文件中，第一句就是扩大服务业的开放。”
中国国务院此前已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。据上海证券报稍早报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。 （完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。