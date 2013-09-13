《台湾重要政经日程》--9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
===================今日重要政经消息=====================
9/13(五)
--13:30 服贸协议系列研讨会之对各产业及青年就业冲击。
--14:00 提振经济列车--经济部能源局记者会。
=================近期重要政经消息======================
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/17(二)
--资策会〞展望2014全球资通讯产业发展趋势记者会〞。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。