全球金市：金价或录得两个月来最差周度表现，受累于美联储政策前景

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
在美东时间早上2时54分，芝加哥商业交易所集团(CME)的止损断熔(Stop Logic)机制令期金交易一度短停交易20秒。路透数据显示，在期金暂停交易前的一分钟，成交放量，达4,300口，这很不寻常。
美国期金 报每盎司1,327.50美元，跌3.10美元。
美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。
分析师愈发认为，美联储下周的政策会议可能决定缩减每月850亿美元的买债规模。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周三开始的为期两天的政策会议后公布政策声明。
HSBC Global Research上调2013年金价预期，称实货需求成为金价的主要推动因素。其将今年金价预估由1,396美元调高至1,446美元，并维持对2014年金价预估不变在1,435美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。