全球金市：金价或录得两个月来最差周度表现，受累于美联储政策前景

在美东时间早上2时54分，芝加哥商业交易所集团(CME)的止损断熔(Stop Logic)机制令期金交易一度短停交易20秒。路透数据显示，在期金暂停交易前的一分钟，成交放量，达4,300口，这很不寻常。

美国期金 报每盎司1,327.50美元，跌3.10美元。

美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。

分析师愈发认为，美联储下周的政策会议可能决定缩减每月850亿美元的买债规模。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周三开始的为期两天的政策会议后公布政策声明。

HSBC Global Research上调2013年金价预期，称实货需求成为金价的主要推动因素。其将今年金价预估由1,396美元调高至1,446美元，并维持对2014年金价预估不变在1,435美元。(完)

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